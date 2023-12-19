وفد الإعلاميين الأفارقة يزور مدينة الإنتاج الإعلامي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

زار وفد الإعلاميين الأفارقة اليوم الثلاثاء، بزيارة مدينة الإنتاج الإعلامي، للتعرف عن قرب عن إمكانياتها العلمية والتكنولوجيه ومراكزها الفنية.

جأت زيارة الوفد المتواجد بمصر على هامش حضور الدورة التدريبية الأساسية رقم 38 للإعلاميين الأفارقة الناطقين باللغة الفرنسية، والتي يعقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية.

واستهل الوفد الزيارة بعمل جولة تفقدية بمركز التدريب والتطوير بالمدينة UP SKILL وتفقدوا قاعات التدريب الخاصة به، واستمعوا إلى شرح من القائمين بالإشراف عليه، حول طريقة عمل المركز.

بعد ذلك زار الوفد مركز التراث السمعي والبصري، والذي يتم من خلاله الحفاظ على الكنوز المصورة من الأفلام القديمة وحمايتها من التهالك وحفظها للأجيال القادمة، كما زاروا وحدة المونتاج وغرفة الكنترول بالمدينة.

وفي نهاية الزيارة أجرى الوفد، جولة بمناطق التصوير المفتوحة حيث شاهدوا الاستعدادات الجارية لاستقبال تصوير العديد من الأعمال الفنية والمسلسلات في الفترة المقبلة.