يعرض اليوم في السادسة مساء، الفيلم القصير "عقبالك يا قلبي" للمخرجة شيرين مجدي دياب، الذي يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير بحضور صناعه.

الفيلم شارك من قبل في العديد من المهرجانات منها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومهرجان روتردام للفيلم العربي، كما شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان مالمو بالسويد.

"عقبالك يا قلبي" فيلم روائي قصير تدور أحداثه حول عامل توصيل طلبات يؤدي عمله المعتاد، وبينما يقوم بتوصل إحدى الشحنات، تخرج الامور فجأة عن السيطرة.

الفيلم من تأليف وإخراج شيرين مجدي دياب، وبطولة علي الطيب وولاء الشريف.