سلسلة غارات جوية على صنعاء والحديدة بعد إطلاق صاروخ حوثي على إسرائيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعرضت العاصمة اليمنية صنعاء ومدينة الحديدة غرب البلاد لسلسلة غارات في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) أن سلسلة من الضربات الجوية المكثفة هزت صنعاء بعد وقت قصير من استهداف صاروخ حوثي وسط إسرائيل.

ولم تتضح على الفور الجهة التي شنت الغارات على صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون منذ أكثر من عقد من الزمن.



ونفذت الضربات بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إن قواته الجوية اعترضت صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يدخل الأراضي الإسرائيلية.



وقال الجيش الإسرائيلي إنه "تم إطلاق صفارات الإنذار الخاصة بالصواريخ والقذائف في ضوء احتمال سقوط حطام ناتج عن الاعتراض".