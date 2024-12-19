إعلام إسرائيلي: كاتس يتوقع استقالة هاليفي نهاية يناير

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن وزير الدفاع يسرائيل كاتس يتوقع استقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي نهاية يناير بعد عرض تقارير التحقيق بشأن 7 أكتوبر.

وذكرت القناة، أن وزير الدفاع يفكر في خطوات إضافية ضد ضباط كبار بشأن المسئولية عن إخفاقات 7 أكتوبر، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن كبار المسئولين العسكريين سيعرضون غدا على رئيس الأركان "التحقيق في ليلة هجوم 7 أكتوبر"، موضحة أن "التحقيق سيركّز على سلوك رئيس الأركان وقادة الجيش في ليلة هجوم 7 أكتوبر".

وأوضحت هيئة البث أن "التحقيق في الليلة التي سبقت 7 أكتوبر قد يضع رئيس الأركان والجنرالات في حرج".