الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة الزمالك في الدوري

أعلن أيمن الرمادي، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، التشكيل الرسمي للفريق، لمواجهة الزمالك في الثامنة من مساء اليوم، الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل سيراميكا كليوباترا، قبل مباراة اليوم، المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطتين فقط خلف الزمالك الثاني برصيد 9 نقاط.

ويدخل سيراميكا كليوباترا مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الله مجدي، أحمد رمضان بيكهام، رجب نبيل وحسين السيد.

خط الوسط: محمد عادل، محمود زلاكة وأحمد بلحاج.

الهجوم: أحمد القندوسي، إسلام عيسى وفخري لاكاي.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو، جاستیس آرثر، أحمد عابدين، عبد الرحمن بودي، محمد توني، عمرو قلاوة، محمد صادق، أيمن موكا ومروان عثمان.