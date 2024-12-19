بوتين يريد الإبقاء على قواعد عسكرية روسية في سوريا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، اهتمام بلاده بالإبقاء على قواعدها العسكرية في سوريا حتى بعد الإطاحة ببشار الأسد.

وقال بوتين في موسكو، خلال جلسة الأسئلة والأجوبة السنوية التي بثها التلفزيون الروسي، إنه يجب إجراء مناقشات مع تلك القوى التي تسيطر الآن على البلاد.

وأضاف بوتين: "يجب أن تتوافق مصالحنا"، مشيرا على سبيل المثال إلى أن روسيا اقترحت استخدام قاعدة حميميم الجوية القاعدة البحرية في طرطوس لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وأوضح بوتين، أن روسيا ساعدت مؤخرا أيضا في إجلاء أربعة آلاف جندي إيراني إلى طهران.

وقال بوتين، خلال مؤتمره الصحفي السنوي اليوم الخميس، إن روسيا تحافظ على الاتصال مع جميع الجماعات في سوريا والدول في المنطقة، والتي لدى غالبيتها مصلحة في ضمان بقاء القواعد الروسية في سوريا.

وفي هذا السياق، لم يعلق بوتين على تقارير حول نقل مزعوم للقوات الروسية من القواعد السورية إلى ليبيا.