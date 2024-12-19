مقتل وإصابة العشرات جراء تصادم قطارين في مورمانسك الروسية

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أعلنت هيئة السكك الحديدية الروسية، في بيان اليوم الخميس، إصابة 31 شخصا بينهم 5 أطفال في حادث تصادم قطار ركاب "مورمانسك - سانت بطرسبرج" بقطار بضائع.

وقالت الهيئة: "وفقا للمعلومات، نتيجة لحادث القطار رقم 11 مورمانسك - سانت بطرسبرج في 18 ديسمبر، أصيب 31 شخصا، من بينهم خمسة أطفال، ونقل 14 شخصا إلى المستشفى، 4 منهم في حالة حرجة"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضافت الهيئة، أن عدد القتلى في الوقت الحالي بلغ شخصين.

وقالت الهيئة: "ستبذل السكك الحديدية الروسية قصارى جهدها لتزويد عائلات الضحايا بالدعم اللازم، والشركة على استعداد لتقديم العلاج وإعادة التأهيل مجانا للركاب المصابين في مرافقها الطبية".

وأضافت الهيئة، أن الشركة ستدفع مليوني و200 ألف روبل لأقارب الضحايا.

وأعلن حاكم مقاطعة مورمانسك أندريه تشيبيس، وفاة شخصين في حادث تصادم قطارين بالمقاطعة، فيما يقدم الأطباء المساعدة اللازمة للعديد من الركاب.

ومن جانبها، قالت وزارة الطوارئ الروسية لـ"سبوتنيك"، إن 14 شخصا أصيبوا في الحادث، 3 منهم في حالة خطيرة.

وكان قطار ركاب على متنه 326 راكبا يحمل رقم 11 من مدينة مورمانسك إلى بطرسبرج، اصطدم بقطار شحن للبضائع؛ ما أدى إلى خروج بعض المقطورات عن المسار وانقلاب 3 عربات.

وتم تعليق حركة المرور في الموقع، فيما فتحت إدارة تحقيقات النقل في مورمانسك؛ تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.

يذكر أن درجة الحرارة في منطقة الحادث كانت 25 درجة تحت الصفر.