توتنهام يهزم مانشستر يونايتد ويتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة

انتصر توتنهام بصعوبة على ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليو، الخميس، على ملعب توتنهام، ضمن مافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

تقدم توتنهام مبكرًا عن طريق دومينيك سولانكي، في الدقيقة 15 من عمر المباراة، قبل أن يضيف ديان كولوسيفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 47، وعاد دومينيك سولانكي بالهدف الثالث في الدقيقة 54، ثم قلص مانشستر يونايتد النتيجة عن طريق جوشوا زيركزي في الدقيقة 63، بعد خطأ من الحارس فراسر فورستر في بناء الهجمة، وفي الدقيقة 70 سجل آماد ديالو هدف يونايتد الثاني بعد خطأ كارثي من حارس توتنهام.

وفي الدقيقة 88 من عمر المباراة عزز الكوري سون هيونج مين تفوق توتنهام بالهدف الرابع من ركلة ركنية نفذها مباشرة نحو المرمى، ثم قلص جوني إيفانز النتيجة مرة أخرى لمانشستر يونايتد بهدف في الدقيقة 90+4 بعد ركلة ركنية حولها برأسية للشباك.

وتأهل توتنهام بهذا الفوز، إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة، ليكتمل أضلاع المربع الذهبي، بعد تأهل ليفربول، أرسنال ونيوكاسل في مباريات أمس الأربعاء.

وتقام في وقت لاحق قرعة الدور نصف النهائي، بعد التعرف على الفرق الأربعة المتأهلة للدور قبل النهائي.