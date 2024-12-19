بوتين: إسرائيل المستفيد الأول من الأحداث في سوريا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن «إسرائيل المستفيد الأساسي من التطورات في سوريا».

جاء ذلك خلال مؤتمره الصحفي السنوي لاستعراض نتائج العام 2024، والإجابة عن أسئلة المواطنين والصحفيين الروس حول الأوضاع المحلية والعالمية.

وأشار إلى تنديد بلاده لأي احتلال للأراضي السورية من جانب إسرائيل، وذلك حسبما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لم ير الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، بعد وصوله إلى موسكو، مؤكدا أنه سيلتقيه.

وأضاف: «لأكون صادقاً، لم ألتق بعد بالرئيس الأسد، بعد وصوله إلى موسكو، لكنني أخطط للقيام بذلك، سأتحدث معه بالتأكيد».

وأشار إلى أن ما يحدث في سوريا ليس هزيمة لروسيا، موضحًا أن «روسيا جاءت إلى سوريا قبل 10 سنوات، حتى لا ينشأ هناك جيب إرهابي وقد حققت أهدافها»، بحسب وصفه.

واعتبر بوتين الوضع في سوريا، اليوم، ليس بسيطا، مؤكدا أن روسيا تتوقع أن السلام والهدوء سيحلان هناك.

ولفت إلى أن «روسيا ستحافظ على العلاقات مع جميع الفصائل في سوريا التي تتحكم في الوضع هناك، ومع جميع دول المنطقة».