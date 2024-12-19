حماس تدين العدوان الإسرائيلي على اليمن

ادانت حركة حماس الهجوم الاسرائيلي على اليمن والذي استهدف منشآت مدنية وخدمية في العاصمة صنعاء وفي ميناء الحُديدة غربي البلاد فجر اليوم.

وقالت الحركة في بيان نقلته قناه الجزيرة اليوم: "نعدّ هذا التصعيد خطيرًا وامتدادا للعدوان على شعبنا الفلسطيني وعلى سوريا والمنطقة العربية".

واكدت الحركة إن "العدو المجرم لن ينال من معنويات شعبنا أو شعوب منطقتنا ولن يكسر عزيمة اليمن أو يثنيهم عن موقفهم الأصيل في الاستمرار بإسناد شعبنا الفلسطيني والانتصار لمظلوميته وحتى وقف العدوان الصهيوني على غزة".

واضاف البيان: "نعرب عن تضامننا الكامل مع اليمن ومع الإخوة في حركة أنصار الله في وجه العدوان الإسرائيلي والأمريكي البريطاني".

ودعا البيان جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى إدانة العدوان على اليمن واتخاذ خطوات وقرارات لكبح جماح العدوان والتغول الصهيوني في المنطقة العربية بما يُجبره على وقف عدوانه وإبادته ضد شعبنا في قطاع غزة.