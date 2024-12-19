محافظ البحيرة تعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025

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اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024- 2025 للمراحل التعليمية المختلفة بجميع الإدارات التعليمية في نطاق المحافظة.

وتبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 11 يناير 2025، وتنتهي يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025.

وأوضح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم مراعاة الإجازات الرسمية، بحيث لا تُجرى امتحانات في أيام "6، 7، 8، 19" من شهر يناير 2025، وذلك بمناسبة أعياد الإخوة المسيحيين، حيث تبدأ الامتحانات كالتالي:

-من السبت 11 يناير 2025 حتى الأربعاء 15 من نفس الشهر امتحانات الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي.

-من السبت 11 يناير حتى الخميس 16 يناير 2025 الصفين الأول والثاني الإعدادي العام.

-من السبت 11 يناير حتى الخميس 16 يناير 2025 الصفين الأول والثاني الإعدادي المهني.

-من السبت 11 يناير حتى الخميس 16 يناير 2025 الصفين الأول والثاني الثانوي للمكفوفين.

-من السبت 11 يناير حتى الخميس 16 يناير 2025 الصفين الأول والثاني الثانوي العام.

-من الخميس 9 يناير حتى الخميس 23 يناير 2025: امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفني.

-من الخميس 9 يناير حتى الخميس 23 يناير 2025 الصف الأول إلى الرابع الثانوي الفني "نظام 5 سنوات".

-من السبت 18 يناير إلى الخميس 23 يناير 2025: امتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين.

-من السبت 18 يناير إلى الخميس 23 يناير 2025 الإعدادية للصم وضعاف السمع.

-السبت 18 يناير إلى الخميس 23 يناير 2025 الإعدادية العامة.



-السبت 18 يناير إلى الخميس 23 يناير 2025 الإعدادية المهنية.

ووجهت محافظ البحيرة باتخاذ الاستعدادات اللازمة وتوفير الجو الملائم للطلاب أثناء تأديتهم الامتحانات، حرصًا على سلامتهم، متمنية لهم التوفيق والنجاح.