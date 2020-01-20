وزيرة التعاون الدولي: نتطلع لزيادة الشراكة بين مصر ومؤسسة تمويل التنمية البريطانية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تطلعها لزيادة الشراكة بين مصر ومؤسسة تمويل التنمية البريطانية، فى ظل دور المؤسسة فى الاستثمار فى محطة الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، ومشروعات التعليم.



وأشارت الوزيرة -خلال لقائها اليوم الاثنين مع نك اودونوهو الرئيس التنفيذي لمجموعة سي دي سي، وهي مؤسسة تمويل تنموية في المملكة المتحدة للقطاع الخاص على هامش قمة الاستثمار البريطانية الافريقية في لندن- إلى إهتمامها بالتعاون مع المؤسسة لتحقيق رؤية وزارة التعاون الدولي الهادفة إلى تدعيم الشراكة متعددة الاطراف لجمهورية مصر العربية بين شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 إتساقاً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.



وبحثت الوزيرة مع رئيس المجموعة نك اودونوهو، والمدير التنفيذي لأفريقيا بالمجموعة تنبيت ارمياس، زيادة الاستثمارات فى مصر، والتي تستهدف تنمية القطاع الخاص منذ عام 2003، فى قطاعات مثل الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والبنية التحتية، وقامت بتمويل 20 شركة، وتوفير ما يزيد عن 9000 فرصة عمل مباشرة، كما مولت عدداً من شركات القطاع الخاص التي تعمل في محطة بنبان للطاقة الشمسية بقيمة 97 مليون دولار، لدعم مصر في تحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة والمحافظة على البيئة.



بدورهم، أشاد قادة مؤسسة تمويل التنمية بالمملكة المتحدة، بالإصلاحات الاقتصادية والنقدية التى قامت بها الحكومة المصرية، معبرين عن اعتزامهم توسيع نشاطهم فى مصر وفق أولويات الحكومة المصرية، وتزامنا مع افتتاح مكتب لهم بالقاهرة منتصف العام الجاري.



حضر اللقاء السفير طارق عادل، سفير مصر بالمملكة المتحدة، والسير جيفري أدامز سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، ومارك ريتشارتسون مدير شمال افريقيا والشرق الأوسط بوزارة التنمية الدولية البريطانية.