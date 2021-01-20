اليمن يرحب بإعفاءات الخزانة الأمريكية عقب تصنيف جماعة الحوثي إرهابية

رحب وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، اليوم الأربعاء، بالإعفاءات والتراخيص التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية لتسهيل العمل الإنساني في بلاده عقب تصنيف الولايات المتحدة لميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية.

وأكد بن مبارك - خلال اتصال مرئي أجراه مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي حسبما ذكرت قناة العربية الحدث - حرص الحكومة على الوضع الإنساني في اليمن، مشيرا إلى أن الحكومة، وعقب صدور القرار الأمريكي، قامت بتشكيل لجنة لتطوير آلية للتعامل مع الأزمة الإنسانية وتسهيل عمل هيئات الإغاثة والمنظمات الدولية.

وبحث الجانبان الجهود المبذولة لضمان عدم تأثر جهود العمل الإنساني باليمن "بالتصنيف المستحق" لميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، وتوجهات الحكومة لتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأشار وزير الخارجية اليمني إلى تفهم الحكومة لما أبدته المنظمات العاملة في المجال الإنساني باليمن من قلق عقب ذلك التصنيف، لافتاً إلى أن الحكومة ستعزز شراكتها مع المنظمات الإنسانية والوكالات الإغاثية لضمان استمرار العمل الإنساني في اليمن بالصورة المطلوبة.

ولفت إلى أهمية ممارسة أقصى درجات الضغط على ميليشيا الحوثي لتعديل سلوكها الإجرامي ودفعها نحو السلام، لتجنيب اليمن ويلات الحرب والانتهاكات التي تمارسها تلك الميليشيا.

من جانبه، أكد وزير الدولة البريطاني، التقدير والاحترام الكبيرين اللذين تحظيان بهما الحكومة اليمنية في بريطانيا للموقف الشجاع الذي اتخذته عقب الهجوم الإرهابي على مطار عدن الدولي"، والتصميم على البقاء في اليمن والقيام بمهامها في خدمة الشعب اليمني.

كما أكد استعداد بريطانيا لتقديم الدعم للحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية، لافتاً إلى دعم بلاده لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفث للوصول لتسوية سياسية في اليمن.