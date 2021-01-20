 ترامب يصدر عفوا عن 73 شخصا.. ومصادر تستبعد عفوه عن نفسه - بوابة الشروق
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ترامب يصدر عفوا عن 73 شخصا.. ومصادر تستبعد عفوه عن نفسه

د ب أ
نشر في: الأربعاء 20 يناير 2021 - 2:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 يناير 2021 - 2:33 م

أصدر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، قائمة طويلة بقرارات العفو وتخفيف الأحكام اليوم الأربعاء، وذلك قبل ساعات قليلة من تركه للمنصب.

ووفقا لقناة "فوكس نيوز" فإن ترامب أصدر عفوا عن 73 شخصا، بينهم مستشار البيت الأبيض السابق ستيف بانون، ومغنيا الراب ليل واين وكوداك بلاك.

وتم تخفيف الأحكام الصادرة على 70 آخرين، قبل ساعات فقط من أداء الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية، من بينهم عمدة ديترويت السابق كوامي كيلباتريك الذي يمضي عقوبة تصل إلى 30 عاما بتهم فساد.

إلا أن "فوكس نيوز"، نقلت عن مصادر القول إنه من غير المتوقع أن يحاول ترامب إصدار عفو استباقي عن نفسه أو عن أحد من أفراد أسرته.

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