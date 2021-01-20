منافس الزمالك - مولودية الجزائر يعلن عودة الإيفواري إيسلا

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أعلن نادي مولودية الجزائر وصيف دوري المحترفين لكرة القدم عودة لاعبه الإيفوارى دياموندي إيسلا، بعد فترة غياب لأسباب شخصية.

وذكر النادي عبر صفحته على موقع شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن اللاعب دخل إلى الجزائر عبر الحدود التونسية وقضى الليلة الماضية بمدينة عنابة التزاما بإجراءات الحجر الصحي، وسيعود اليوم الأربعاء إلى الجزائر العاصمة، تمهيدا لانضمامه لتدريبات الفريق استعدادا لمواجهة جمعية أمل عين مليلة مساء الجمعة.

وغاب إيسلا، عن مباريات مولودية الجزائر لنحو ثلاثة أسابيع بسبب تواجده في بلاده لتسوية وثائق إدارية.

ويحتل مولودية الجزائر المركز الثاني في الدوري برصيد 17 نقطة وبفارق نقطتين عن وفاق سطيف المتصدر، وتتبقى له مباراة مؤجلة.