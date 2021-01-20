حبس مسئول بحي السيدة زينب لاتهامه بالتحرش بفتاة

أمرت نيابة السيدة زينب بحبس موظف بحي السيدة زينب، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتحرش بفتاة مشرفة على متعهدي النظاف، كما وجهت بسرعة التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما توجهت فتاة إلى قسم شرطة السيدة زينب، ومنه إلى النيابة العامة، التي فتحت تحقيقًا في محضر القضية الذي حمل رقم 287 جنح السيدة زينب تحرش لسنة 2021.

ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة، تبين أن المتهم تحرش بالفتاة خلال وجودهما في العمل، وأن الفتاة نهرته واستغاثت بزملائها الذين تدخلوا لاحتواء الموقف، وطالبوها باتخاذ إجراءاتها القانونية؛ للحفاظ على حقها.

وأفادت التحقيقات بأن الفتاة تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة السيدة زينب القريب من مكان عملها، اتهمت فيه مسئول بالحي يدعي "م. ر"، بالتحرش بها جسديًا ولفظيًا، خلال وجودهما في العمل، وأنه كان يغازلها بكلمات منذ عدة أيام، ونهرته لكنه عاد، وطلبت منه التوقف عن التعامل معها بهذا الأسلوب المرفوض، حتى فوجئت به يتحرش بها.

وحرر محضرًا بالواقعة، وأحيلت إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.