نتنياهو مهنئا بايدن على تنصيبه: أتطلع للاستمرار في توسيع دائرة السلام بين إسرائيل والعالم العربي

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، لتنصيبه رئيسًا رقم 46 للولايات المتحدة.

وقال، في كلمة له نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغرة «تويتر»، مساء اليوم الأربعاء: «‏أهنئ الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس على تنصيبكما التاريخي».

وأضاف أنه تسود صداقة شخصية دافئة بينه وبين بايدن منذ عشرات السنين، معربًا عن تطلعه إلى العمل مع بايدن على تعزيز التحالف الإسرائيلي الأمريكي، وعلى الاستمرار في توسيع دائرة السلام بين إسرائيل والعالم العربي، وعلى التعامل مع التحديات المشتركة وفي مقدمتها التهديد الإيراني.

وقدم تمنياته للرئيس بايدن ونائبته هاريس بالنجاح التام، قائلًا: «بارك الله الولايات المتحدة الأمريكية، بارك الله إسرائيل».

وانتهت، منذ قليل، مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، رئيسًا رقم 46 للولايات المتحدة.

وكان قد غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب، البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، معربًا عن فخره بخدمة الشعب الأمريكي خلال تلك الفترة.

وانطلق حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، في ظل إجراءات أدت إلى تحويل المكان قلعة محصنة، إذ أُغلقت واشنطن العاصمة ورفعت في شوارعها العوازل الإسمنتية والحديدية والأسلاك الشائكة، وانتشر عشرات الآلاف من عناصر الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وغيرها من أجهزة الاستخبارات والشرطة السرية مدعومين بنحو 25 ألف جندي من الحرس الوطني.