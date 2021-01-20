 حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة 3 مواطنيين تحت تهديد السلاح بأسوان - بوابة الشروق
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حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة 3 مواطنيين تحت تهديد السلاح بأسوان

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي
حمادة بعزق
نشر في: الأربعاء 20 يناير 2021 - 5:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 يناير 2021 - 5:35 م
قررت نيابة كوم أمبو بأسوان، اليوم الأربعاء، حبس تشكيل عصابي أقدم على سرقة ٣ مواطنين تحت تهديد السلاح.

وتلقى المقدم عمرو علام رئيس مباحث المركز، بلاغًا من ٣ مواطنين، يفيد بتعرضهم للسرقة تحت تهديد السلاح من قبل ٤ مجهولين.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة النقبين محمد عبيد ومحمود رمضان، والذي كشف أن ٤ عاطلين هم: "م.ح ٣٣عاما، وا.م ٢٧عاما، وح-ج ٣٢عاما، وس- م ٣٥عاما"، كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه.

وأضافت التحريات، قيام أحد أفراد باستدراج المواطنين إلى أحد المناطق المهجورة، بعد أن أوهمهم بتشغيلهم في تحميل القصب، وقام بمعاونة ٣ آخرين بتهديدهم بالسلاح الأبيض وسرقة ٣ تليفونات ومبلغ ١٥٠٠جنيه.

وتم ضبط المتهمين، وبحوزتهم المضبوطات، وبالعرض علي النيابة قررت حبسهم ٤ أيام.

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