مباحثات أممية سعودية حول سبل إنهاء الحرب في اليمن

بحث المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، ونائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، اليوم الخميس، سبل إنهاء الحرب في اليمن.



وأفاد المبعوث الأممي في تغريدة له عبر حساب مكتبه على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، بأنه التقى الأمير خالد بن سلمان.



وقال: "أقدر مناقشة سبل إنهاء الحرب في اليمن وضمان الاستقرار في شبه الجزيرة العربية".



وأضاف جروندبرج: " اتفقنا على العمل سوياً بشكل وثيق، وأتطلع إلى مواصلة التعاون"، من دون التطرق لتفاصيل أخرى.



وكان المبعوث الأممي، الموجود حاليا بالعاصمة السعودية الرياض، أجرى محادثات أمس الأول الثلاثاء مع وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف.