التحالف العربي يعلن مقتل أكثر من 60 عنصرا من ميليشيا الحوثي في مأرب

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اليوم الخميس، مقتل أكثر من 60 عنصرا من ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال التحالف في بيان إنه "نفذ 21 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة، مشيرا إلى أن الاستهدافات دمرت 4 آليات عسكرية للحوثيين وقتلت أكثر من 60 عنصرا".



وفي سياق متصل، أفادت مصادر قناة "العربية/الحدث" بأن مقاتلات التحالف نفذت عمليات ضد معسكرات ومخازن ميليشيات الحوثي في أنحاء مختلفة من صنعاء.



كما نشر التحالف اليوم صوراً من القصف الذي طال معسكرات ومخازن الميليشيات الحوثية في العاصمة.



وتأتي هذه التطورات بعدما أعلن التحالف فجر اليوم أنه بدأ تنفيذ عملية عسكرية واسعة لشل قدرات ميليشيا الحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية.



وأفاد مراسل "العربية/الحدث" بأن استعدادات عسكرية كبيرة وصلت للجيش اليمني من أجل التقدم نحو مديرية الجوبة، جنوبي مأرب.



وأضافت المعلومات أن استعدادات عسكرية كبيرة وصلت لقوات الجيش اليمني في مأرب بدعم من تحالف دعم الشرعية.



وكان الجيش اليمني أعلن قبل أيام تدمير 80% من إجمالي أسلحة ومعدات الميليشيات في مأرب بالمدفعية والطيران.



ويعيش في مدينة مأرب حاليا ما يقارب ثلاثة ملايين شخص، من بينهم نحو مليون فروا من مناطق أخرى في اليمن.