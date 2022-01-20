بايدن: إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية مسألة قيد النظر

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إعادة تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية دولية، هي مسألة قيد النظر.

جاء ذلك، وفق ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس ردا على سؤال صحفي عما إذا كان يؤيد إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، بعد حذفهم قبل نحو عام من قائمة الإرهابيين.

وأشار الرئيس الأمريكي في الوقت نفسه إلى صعوبة إنهاء الحرب في اليمن، قائلا: "ننظر في إعادة إدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب".

وفي السياق نفسه، رحبت بعثة الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة في واشنطن في تغريدة على حسابها في تويتر، بتصريح بايدن بشأن إعادة ميليشيات الحوثي إلى قائمة الإرهاب.