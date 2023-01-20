بوريل: أوروبا مستعدة لتزويد أوكرانيا بالدبابات الثقيلة

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، إن الدول الأوروبية مستعدة لإرسال دبابات ثقيلة إلى أوكرانيا، مضيفا أنه يأمل في اتخاذ قرار إرسالها.

وقال للصحفيين في مدريد "أعتقد أن أوكرانيا بحاجة إلى الأسلحة القتالية والدبابات الثقيلة التي طلبتها وبعض الدول الأوروبية مستعدة لتقديمها وأتمنى أن يكون هذا هو القرار"، بحسب وكالة رويترز.

وحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الحلفاء، اليوم، على دعم أوكرانيا بكل الموارد، وذلك في بداية اجتماع يضم عشرات من وزراء الدفاع في قاعدة جوية بألمانيا مع زيادة الضغط على برلين لتزويد كييف بدبابات.

ويجتمع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي ونظراؤهم من نحو 50 دولة في قاعدة رامشتاين الجوية، في أحدث لقاء ضمن سلسلة من المؤتمرات للتعهد بتقديم أسلحة منذ غزو روسيا لأوكرانيا قبل حوالي 11 شهرا.

وقال أوستن في بداية الاجتماع "روسيا تعيد تجميع صفوفها وتجنيد مقاتلين وتحاول إعادة التسلح"، مضيفا "هذه ليست لحظة للتباطؤ. إنه وقت تقديم الدعم بكل الموارد. الشعب الأوكراني يتطلع إلينا".