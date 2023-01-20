ينتظر جهاز الصحة الحكومي في بريطانيا، أسوأ إضراب على الإطلاق بعدما أعلنت نقابة أخرى عن 10 مواعيد للإضراب، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت نقابة يونايت إن عمال سيارات الإسعاف سيضربون في أجزاء من إنجلترا وويلز خلال سلسلة من المواعيد على مدار الشهرين المقبلين بما في ذلك السادس من فبراير، عندما ينضم لهم أطقم التمريض والطوارئ الممثلين من جانب جماعات عمالية أخرى.

وكان عمال سيارات الإسعاف من نقابة "جي ام بي" قد قالوا إنهم سوف يضربون في نفس اليوم إلى جانب أعضاء من كلية التمريض الملكية.

ويتمحور النزاع حول الأجور حيث تطالب النقابات بزيادات تجابه معدل التضخم في المملكة المتحدة الذي ما زال أعلى من 10%، وتقول الحكومة إن زيادة الأجور بشكل حاد تخاطر بترسيخ التضخم وإنها التزمت بنصائح سلطات مراجعة الأجور.

ومن المقرر أن يضرب عمال سيارات الإسعاف في 23 يناير مثلما تم إعلانه سابقا.