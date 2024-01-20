توقعات بانتهاء الثوران البركاني في أيسلندا خلال أيام قليلة

قالت هيئة الأرصاد الجوية الايسلندية، يوم الجمعة، إن الثوران البركاني في جنوب غرب أيسلندا من المرجح أن ينتهي خلال أيام قليلة.



وأضافت الهيئة، أن النشاط الزلزالي فوق نفق الصهارة يتراجع والحركات الأرضية تراجعت بدرجة كبيرة على الأرجح.



وكتبت الهيئة أن المعلومات تشير إلى أن الصهارة لم تعد تتدفق إلى النفق وأن الثوران انتهى. وأشارت إلى خفض مستويات تقييم الخطر بالنسبة للمنطقة.



وحذر الخبراء من أنه في بلدة جريندافيك الساحلية القريبة، يوجد خطر مرتفع من انهيار الأرض بسبب الشقوق داخل البلدة.



وكان الثوران المتجدد في منطقة بركانية في شبه جزيرة ييكيانيس جنوب غرب العاصمة ريكيافيك قد بدأ يوم الأحد الماضي.