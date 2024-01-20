مطار «مينانجكاباو» في إندونيسيا يستأنف نشاطه بعد ثوران بركاني



استأنف مطار «مينانجكاباو» الدولي (بي.آي.إم) في مقاطعة «سومطرة الغربية» نشاطه اليوم السبت، في أعقاب إغلاق مؤقت، بسبب تأثير رماد بركاني في المطار.

وقال ميجي إتش.هيلميادي، رئيس مكتب هيئة المطار في منطقة «بادانج»، اليوم السبت «اضطررنا أمس لإغلاق المطار بسبب انتشار الرماد البركاني، من ثوران بركان مارابي، بعد إجراء فحص هذا الصباح، جاءت النتيجة سلبية ويمكن أن نعيد فتح المطار»، حسب وكالة «انتارا نيوز» الإندونيسية للأنباء اليوم.

وأضاف «نجري مراقبة وإشراف بشكل منتظم، بالتنسيق بشكل مكثف مع جميع أصحاب المصلحة في الطيران لضمان أن عمليات الطيران في مطار «بي.آي.إم»، يمكن أن تجرى بأمان وتوفر راحة للركاب».

ويعد مارابي أحد أكثر البراكين نشاطا في جزيرة سومطرة، الواقعة في الجزء الغربي من الأرخبيل الإندونيسي.

وكان ثوران لبركان مارابي، يعود إلى عام 2018، قد قذف الرماد والحمم البركانية في الغلاف الجوي لمسافة تصل إلى 5 كيلومترات.

ويعد البركان جزءا من «حزام النار في المحيط الهادئ»، وهو حزام من النشاط الزلزالي يحيط بالمحيط الهادئ.

ويوجد أكثر من 120 بركانا نشطا في إندونيسيا، مما يجعلها عرضة للكوارث البركانية.