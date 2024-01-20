إصابة شخص إثر انهيار منزل في قنا

أصيب شخص إثر انهيار منزل مكون من طابقين، مبنى بالطوب اللبن، بقرية دنفيق بمركز نقادة بمحافظة قنا، اليوم السبت، وتم نقل المصاب إلى مستشفى قنا العام، وفرضت الأجهزة الأمنية سياجا حديديا حول المنزل.

وكان اللواء مصطفي مبروك درة مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة نقادة يفيد بانهيار منزل مبني من طابقين بالطوب اللبن، وأسفر عن إصابة شخص.

وتبين من خلال المعاينة الأولية، إصابة "عوض. س، 70 سنة"، وتم نقله إلى مستشفى قنا العام، فيما فرضت الأجهزة الأمنية سياجا حديديا حول المنزل تحسبا لسقوط المنازل المجاورة له،

كما انتدبت الوحدة المحلية لمعاينة المنزل وبيان أسباب سقوطه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق.