صحة غزة: استشهاد 165 مواطنا وإصابة 280 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 165 شهيدًا و280 إصابة».

وأضافت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح السبت، أن «عددًا من الضحايا لا زال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 24 ألفًا و927 شهيدًا، و62 ألفًا و388 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

واستشهد عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف الاحتلال المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، مع دخول العدوان يومه السادس بعد المئة.

ونسفت قوات الاحتلال عددا من المنازل في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى.

كما ارتقى عدد من الشهداء، وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال أنحاء متفرقة في النصيرات وسط القطاع، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد مواطن، جرّاء استهدافه من قبل طائرة استطلاع في خان يونس، فيما شهدت مناطق بني سهيلا والزنة وعبسان وبطن السمين شرق وجنوب المحافظة غارات جوية وقصفا مدفعيا.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف على بلدة جباليا، شمال قطاع غزة.

وحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، يعاني 800 ألف فلسطيني في محافظتي غزة والشمال من شح كبير في المواد الأساسية، جراء استمرار الحصار.