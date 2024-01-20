حزب الله يقصف مواقع تابعة لجيش الاحتلال قرب الحدود مع لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، استهداف ‏مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعاتٍ لجنوده عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

وجاء في بيان للحزب، أن "عناصر المقاومة الإسلامية (حزب الله) قصفوا، اليوم الجمعة، انتشارًا لجنود الجيش الإسرائيلي بين موقعي السماقة والرمثا في مزارع شبعا بصاروخ بركان، وانتشارًا آخر في محيط قاعدة خربة ماعر، وتجمعًا للجنود في جبل نذر"، وفق وكالة سبوتنيك. ‏ ‏ ‏

وكان قد أعلن حزب الله اللبناني، يوم الخميس، في بياناتٍ له عن استهداف ‏مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعاتٍ لجنوده عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأفادت مصادر ميدانية من جنوب لبنان ، بأن "الطيران المسيّر نفذ غارة بين مروحين وأم التوت، وغارة أخرى في بلدة مروحين.

وقصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة بيت ليف، وأطراف بلدة راميا، وبين بلدتي عيتا وراميا.

كما قصف منطقة مغارة الحمام على أطراف برعشيت الجنوبية، وعلى وادي الجمل بين بلدتي حولا وميس الجبل، وسقط عدد من القذائف عند أطراف بلدة حولا من الجهة الجنوبية في منطقة خلة الطيري".