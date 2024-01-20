 رياضة دمياط تنظم ندوتين عن صلة الأرحام وثورة 25 يناير وعيد الشرطة - بوابة الشروق
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رياضة دمياط تنظم ندوتين عن صلة الأرحام وثورة 25 يناير وعيد الشرطة

حلمي ياسين
نشر في: السبت 20 يناير 2024 - 9:55 م | آخر تحديث: السبت 20 يناير 2024 - 9:55 م

نظم مركز شباب مدينة ميت أبو غالب في محافظة دمياط، ندوة دينية عن «صلة الأرحام»، بحضور 25 عضوًا من أعضاء المركز، بالإضافة إلى ندوة تثقيفية عن ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

وأوضح بيان أصدرته مديرية الشباب والرياضة في دمياط، اليوم السبت، أن الندوة الدينية تهدف إلى توعية الطلائع بصلة الأرحام و الأقارب؛ لأنها من صفات المؤمن، حيث نهى الله عز وجل عن قطع الأرحام.

فيما تهدف الندوة التثقيفية، إلى توعية الطلائع وتثقيفهم بأسباب الثورة ونتائجها، وشرح واجبهم تجاه الوطن، والحفاظ عليه وعلى مكتسبات الثورة من أغراض أعداء الدولة.

وأضاف البيان، أن خطة المركز تتنوع بين الأنشطة والفعاليات الرياضية، والثقافية، والدينية، والاجتماعية، وأنشطة ذوي الهمم، لتلبية طموح واحتياجات الشباب، حيث يشارك بها العديد من الأعضاء و رواد المركز.

ويأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وتوجيهات الدكتور وليد الشاذلي، مدير المديرية.

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