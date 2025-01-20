السيطرة على حريق هائل في ثلاجة خضار بأجهور الصغرى بالقليوبية

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، يرافقه اللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، أعمال السيطرة على الحريق الذي اندلع في إحدى ثلاجات حفظ الخضار والفواكه في قرية أجهور الصغرى بمدينة القناطر الخيرية.

وقد أسفر الحريق عن إصابة واحدة بالاختناق، وتم الدفع بعدد 18 سيارة من الإدارة العامة للحماية المدنية والمنطقة الجغرافية البترولية، بالإضافة إلى أربع سيارات إسعاف.

ويُذكر أن غرفة عمليات المحافظة تلقت في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً يوم أمس الأحد خبرًا يفيد بوجود حريق في إحدى ثلاجات حفظ الخضار والفواكه في قرية أجهور الصغرى بمدينة القناطر الخيرية.

وفي هذا السياق، يتقدم محافظ القليوبية بالشكر والتقدير لرجال الشرطة والمنطقة الجغرافية البترولية، ممثلة في اللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، والمهندس وائل رزق، رئيس المنطقة الجغرافية، على الجهود التي بذلوها للسيطرة على الحريق الذي استمر حتى الساعة الثانية صباحًا، وهو الآن في مرحلة التبريد."