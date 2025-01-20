محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان حريقًا في ثلاجة خضار بأجهور الصغرى بالقناطر الخيرية

تلقت غرفة عمليات المحافظة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء يوم الأحد، خبرًا يفيد بوجود حريق في إحدى ثلاجات حفظ الخضار والفواكه في قرية أجهور الصغرى بمدينة القناطر الخيرية.

وعلى الفور، توجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، واللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، واللواء فؤاد الطيب نائب مدير أمن القليوبية، واللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية، والعميد محمد البطوطي مدير مرور القليوبية، والمهندسة فاتن إبراهيم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية إلى موقع الحادث.

تم الدفع بعدد 15 سيارة إطفاء من الحماية المدنية وأربع سيارات من المنطقة الجغرافية، ولم يتم تسجيل أي إصابات.

