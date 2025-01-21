كهربا: ترحيلي قبل نهائي السوبر كان خطئا كبيرا

كشف محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الأهلي كواليس ترحيله من الإمارات قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري في شهر أكتوبر الماضي.

صرح كهربا خلال استضافته عبر قناة (إم بي سي مصر 2) مساء الإثنين "لقد انفعلت بشدة على قرار المدرب اعتراضا على عدم مشاركتي في مباراة سيراميكا، وتحدث معي كابتن محمد رمضان وأبلغني بقرار إيقافي في غرفة خلع الملابس".

وأضاف "بعدها اصطحبني محمد الشناوي وهو من أقرب اللاعبين لي، وقال لي سنبحث عن حل للمشكلة عندما نصل إلى الفندق، وبعد تناول العشاء تم إبلاغي بقرار الترحيل في الساعة 12 ونصف بعد منتصف الليل".

وواصل "لقد توجه اللاعبين إلى الكابتن محمد رمضان وتحدثوا معه لمدة 3 ساعات لمحاولة إقناعه بالعدول عن القرار، وكان موقفا تاريخيا من زملائي، ولم أخطئ ولكن تقبلت القرار، وترحيلي كان الخطأ الكبير، وكنت أبكي وأنا أجمع متعلقاتي لمغادرة الفندق".

وأتم كهربا تصريحاته "كابتن محمد رمضان قال اللاعبين طالما أنكم تحبونه بهذا الشكل، اكسبوا مباراة الزمالك وسأقوم بتخفيض العقوبة، وهو ما حدث، ولم أعتذر لكولر والموضوع انتهى".