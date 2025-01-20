نائب رئيس الزمالك: لدينا ثقة كبيرة في المجالس الجديدة للاتحادات الرياضية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رحب الكابتن هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بجميع ممثلي الاتحادات الرياضية المختلفة داخل مقر القلعة البيضاء اليوم الاثنين.

وقال هشام نصر :" لدينا ثقة كبيرة في جميع الاتحادات، وأتمنى منهم أن يكون هناك رؤية واضحة للرياضة المصرية، وأن يكون لكل اتحاد أهداف محلية وقارية وعالمية لتحقيقها".

وأضاف نائب رئيس النادي قائلاً:" لابد من وجود عقيدة لتعامل الاتحادات مع الأندية، حتى لا يتعرض اللاعبون والأندية للظلم، ولابد من وجود توازن في هذه العقيدة".

واختتم هشام نصر قائلاً:" اشكر الاتحادات على دورها في دعم نادي الزمالك في ملف المديونيات، وننتظر مساندة أكبر لمصلحة الرياضة المصرية".

وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك على تكريم مجالس إدارات الاتحادات المصرية الفائزة في الانتخابات الأخيرة، في مقر القلعة البيضاء ظهر اليوم.