قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته ستكافح من أجل الشعب الأمريكي وستحقق النصر كما لم يحدث في السابق.

وأضاف في كلمة له بعد تنصيبه رئيسًا، مساء الاثنين، أن إدارته ستضع حدا لكل الحروب، مشيرًا إلى أنه يتطلع أن أن يكون إرثه هو أنه صانع سلام ووحدة.

وأشار إلى أنهم سيرفعون العلم الأمريكي على كوكب المريخ، وسيحققون طموحاتهم التي هي أكثر من أي أمة في العالم، لافتًا إلى أنهم على أعتاب أعظم السنوات في التاريخ الأمريكي.

ونوه بأن أمريكا ستستعيد مكانتها الصحيحة باعتبارها أعظم وأقوى وأكثر الدول احتراما على وجه الأرض، وفق تعبيره.

وشدد على أن أمريكا تقف الآن على أعتاب أعظم 4 سنوات في تاريخها، متابعًا: «إذا عملنا معا فلن يكون هناك شيء لا نستطيع فعله ولا حلما لا نستطيع تحقيقه».

وأكد أنه خلال السنوات الأخيرة عانت الأمة الأمريكية بشكل كبير، وأنهم سيعملون على استعادة مكانة أمريكا في الفترة المقبلة.

وشدد على أنه لن يتم مرة أخرى أبدا استغلال القوة الهائلة التي تمتلكها السلطات لاضطهاد المعارضين السياسيين.

وأدى دونالد ترامب، مساء الاثنين (بتوقيت القاهرة) اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة.

وسبقه في ذلك أداء جيه دي فانس يؤدي اليمين الدستورية نائبا للرئيس الأمريكي.

وكان الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، أول من صافحهم ترامب في أعقاب أدائه اليمين خلال المراسم التي أجريت في داخل مبنى الكونجرس.

وأطلقت المدفعية طلقاتها فور أن أدى ترامب باليمين الدستورية.

وكان من المقرر أن يؤدي ترامب اليمين أمام مبنى الكابيتول، لكنه سيكون الآن داخل مجمّع الكونجرس بسبب البرد القارس.