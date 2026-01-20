قطر: لا نقبل تصريحات الطرف الإسرائيلي بشأن رفض دورنا في غزة

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، إن الدوحة لا تقبل تصريحات الطرف الإسرائيلي بشأن رفض دور قطر في غزة.

وشدد خلال تصريحات، نقلتها قناة «الجزيرة»، اليوم الثلاثاء، على أن «الموقف الإسرائيلي لن يثني دولة قطر عن دورها»، مشيرًا إلى أن «الدوحة تتواصل مع واشنطن بشأن هذا الصدد».

وأكد أن «قطر ملتزمة بإنجاح خطة اتفاق وقف الحرب في غزة»، موضحًا أنها «منخرطة مع واشنطن بشأن مشاورات تشكيل مجلس السلام».

وأشار متحدث الخارجية القطرية، في الوقت نفسه، إلى التزام الدوحة بدعم الفلسطينيين في غزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع.

ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للسماح بدخول لجنة التكنوقراط إلى غزة، قائلًا إن الجانب الإسرائيلي عليه تنفيذ التزاماته كاملة وفقًا للاتفاق.

ونوه أن «ممارسات إسرائيل تجعل حياة الفلسطينيين أصعب بتخريب محاولات تقديم المساعدات لغزة».

وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يرفض الموافقة على دخول أعضاء لجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار تعطيل فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، في ظل خلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن تشكيلة المجلس التنفيذي المشرف على إدارة شئون القطاع.

ونقلت وكالة «شهاب»، عن الصحيفة قولها إن أعضاء اللجنة الإدارية لغزة كانوا يعتزمون دخول القطاع خلال الأسبوع الجاري عبر معبر رفح، إلا أن الاحتلال يواصل رفضه، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة لا يعلمون حتى الآن متى أو كيف سيتمكنون من بدء عملهم ميدانيًا.

وفي السياق ذاته، ذكرت «يديعوت أحرونوت» أن «كابينت» الاحتلال قرر عدم فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني في الوقت الراهن، نقلًا عن مصادر رسمية.

وبحسب الصحيفة، ادعى مسئول إسرائيلي رفيع، أن ضم ممثلين عن تركيا وقطر إلى المجلس المشرف على إعادة إعمار غزة «لم يكن ضمن التفاهمات بين إسرائيل والولايات المتحدة»، معتبرًا أن صلاحيات ودور هذا الجسم الجديد لا تزال غير واضحة.

وزعم المسئول أن إشراك تركيا وقطر جاء «رغمًا عن» رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، واصفًا الخطوة بأنها «انتقام» من جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، بسبب إصرار نتنياهو على عدم فتح المعبر قبل إعادة جثة الأسير الإسرائيلي الأخير في غزة