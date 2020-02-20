حبس أمين مخزن لاتهامه بتقديم شهادات مزورة للتصديق عليها في الإسكندرية

عصام عامر

أمرت نيابة الشؤون المالية والتجارية في الإسكندرية، أمس الأربعاء، بحبس أمين مخزن بإحدى شركات النقل والسياحة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتقديم شهادات دراسية مزورة للتصديق عليها من الجهات الحكومية الخاصة بها، مع سرعة استقدام تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات لفحصها.

تلقي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي غنيم، إخطارًا بورود بلاغ من إحدى الجهات الحكومية، حول تقديم أمين مخزن بإحدى شركات النقل والسياحة، 5 شهادات دراسية للتصديق عليها وتبين أنها مزوره.

وبانتقال الشرطة لموقع البلاغ تم إلقاء القبض على المتهم، المقيم في نطاق دائرة قسم شرطة باب شرقي، وبحوزته ال5 شهادات، بإسم سيدة تحمل جنسية إحدى الدول العربية، ونجلة عمة مقيمة حاليا بأحد الدول العربية.

وبفحص الشهادات، تبين أنها عبارة عن "شهادة بكالوريوس إدارة أعمال، وشهادة من كلية العلوم التطبيقية، وشهادة ماجستير في إدارة الأعمال، وكشف درجات منسوب صدوره لإحدى الجامعات، وشهادة إمتحانات الثانوية العامة منسوب صدورها لوزارة التربية والتعليم بأحد الدول العربية" للتصديق عليهم وتبين أن جميعهم مزورين.

وبمواجهة المتهم إعترف بأنه على علم بكون تلك الشهادات مزورة، وأفاد بأنها تخص نجلة عمته، وأنه قام بإصطناعها بإستخدام البرامج عالية التقنية، وطابعات الألوان من خلال تردده على مقاهي الإنترنت، وذلك للتصديق عليها، وتقديمها للجهات المعنية حتى تتمكن من إستكمال دراستها والحصول على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات المصرية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.