10 % ارتفاعا بصادرات مواد البناء والصناعات المعدنية في سبتمبر الماضي لتسجل 399 مليون دولار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

الإمارات تصدرت قائمة اكبر 10 أسواق مستقبلة لمنتجات القطاع بقيمة 103 مليون دولار وكندا الثاني بقيمة 62 مليون دولار

ارتفعت صادرات المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 10% لتسجل 399 مليون دولار.

وكشفت الدكتورة حنان إسماعيل المدير التنفيذي للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، استمرار تصدر الإمارات العربية قائمة أكبر عشرة أسواق مستقبلة لمنتجات مواد البناء المصرية بقيمة 103 ملايين دولار بنهاية سبتمبر الماضي، في حين تقدمت كندا للمركز الثاني بالقائمة بقيمة 62 مليون دولار بنسبة نمو %82.

وأضافت أن إيطاليا حلت في المركز الثالث بقيمة 36 مليون دولار، تليها ليبيا بقيمة 19 مليون دولار بارتفاع 72 % رغم استمرار التوترات الأمنية، وجاءت في المركز الخامس السعودية بقيمة 13 مليون دولار.

وأكدت أن المجلس التصديري لمواد البناء ينفذ خطة لفتح اسواق جديدة لصادرات القطاع عبر تكثيف التواجد المصري في المعارض الخارجية في الفترة المقبلة في ظل تزايد حدة المنافسة عالميا بالأسواق الخارجية.

وحول أداء صادرات الصناعات المعدنية خلال سبتمبر الماضي، أوضحت اسماعيل أن صادرات الحلي والأحجار الكريمة واصلت تصدر القطاع بقيمة 164 مليون دولار بارتفاع 186%، يليها صادرات الألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 44 مليون دولار بانخفاض 24%، ثم صادرات الحديد والصلب وسجلت 35 مليون دولار بانخفاض 64%، ثم صادرات الصهاريج والخزانات والأسلاك والمسامير بقيمة 17 مليون دولار بارتفاع 29%، ثم صادرات مصنوعات النحاس بقيمة 16 مليون دولار بانخفاض 19%.

وقالت إن صادرات الزجاج تصدرت أداء قطاع مواد البناء بقيمة 37 مليون دولار بارتفاع 21%، ثم صادرات الرخام والجرانيت بقيمة 20 مليون دولار بارتفاع 1% فقط عن سبتمبر 2018 يليه صادرات المواد المحجرية بقيمة 18 مليون دولار بارتفاع 26% ثم السيراميك بقيمة 14 مليون دولار بارتفاع 6% ثم الادوات الصحية بقيمة 13 مليون دولار بارتفاع 12% ثم الأسمنت بقيمة 10 ملايين دولار.

واستهدف المجلس القارة الإفريقية في خطته الحالية حيث تم تسيير عدة بعثات رجال اعمال وشركات مصرية لكل من نيجيريا وغانا وكينيا، وكذا المشاركة في معرض مارموماك بايطاليا بجناح مصري يضم كبري شركات الرخام والجرانيت المصرية، وجاري الإعداد للمشاركة بجناح مصري يضم عدة قطاعات في مواد البناء بمعرض (Big 5 Dubai) نهاية الشهر الجاري؛ بهدف الترويج لمنتجات القطاع وزيادة الصادرات المصرية.