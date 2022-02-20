كشف تقرير صحفي، عن اقتراب ريجوبيرت سونج، نجم وقائد الكاميرون السابق، من قيادة منتخب بلاده من جديد، قبل مباراتي تصفيات كأس العالم قطر 2022، أمام الجزائر، وذلك بدلا من البرتغالي أنطونيو كونسيساو، المدرب الحالي.

وكان كونسيساو، حقق المركز الثالث، مع الكاميرون، في كأس الأمم الإفريقية، والتي أقيمت في بلاد الأسود، وذلك بعد الفوز على بوركينا فاسو، في لقاء صعب بركلات الترجيح، لتنهال بعدها الانتقادات على المدرب البرتغالي، حيث كان تطمح الكاميرون في تحقيق اللقب لأول مرة على أرضها.

وأكدت شبكة "أفريك فوت" الإفريقية، في تقرير لها، أن صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، يرغب في إقالة مدرب الأسود غير المروضة الحالي، وتعيين مواطنه وزميله السابق ريجوبيرت سونج.

وأوضحت، أن إيتو اتخذ قراره بالفعل، ويرى أن الأنسب من أجل الوصول إلى كأس العالم هو الاستعانة بمدرب وطني ويرى أن سونج هو الرجل المناسب لهذه المهمة.

وتستعد الكاميرون خلال شهر مارس القادم لملاقاة منتخب الجزائر، في الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر، وتقام مباراة الذهاب يوم 23 مارس بينما الإياب تُلعب يوم 29 من الشهر ذاته.

وسبق لـ سونج، وهو واحد من أفضل المدافعين في تاريخ القاراة السمراء، وأن تولى من قبل تدريب الكاميرون تحت 23 عامًا، وعمل كمدرب مساعد في منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم عام 2017 ورحل في يناير 2018.