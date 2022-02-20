القوات الأوكرانية تقصف بالمدفعية أراضي جمهورية لوجانسك

أعلنت السلطات في جمهورية لوجانسك الشعبية، اليوم الأحد، قيام القوات الأوكرانية بقصف أراضي الجمهورية على كامل خط التماس، في ظل توقعات بالاستعداد لتنفيذ هجوم.

وصرح المتحدث باسم شرطة جمهورية لوجانسك الشعبية (المعلنة من جانب واحد) إيفان فليبونينكو، للصحفيين بأن "الوضع على خط التماس تصاعد بشكل كبير خلال الساعات الماضية"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأشار فيليبونينكو، إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت بالمدفعية أكثر من 20 منطقة سكنية، منذ صباح اليوم، في جمهورية لوجانسك الشعبية.

وأكد ممثل القوات الشعبية التابعة لجمهورية دونيتسك أن أسلحة المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك، والموجودة في مواقع بالقرب من المناطق السكنية في دونباس، تشير إلى الاستعدادات لعمل عسكري.

وكان ممثل القوات الشعبية التابعة لجمهورية دونيتسك، قد قال في وقت سابق من اليوم: "من الجدير بالذكر أنه خلال قصف قرية زايتسيفو، استخدم المسلحون الأوكرانيون قذائف(RHV-HEF) من عيار 30 ملم وهي قنابل آلية صنعها مصنع أرسنال البلغاري".

وشدد على أن هذه الحقيقة تؤكد كيف "يضخ الغرب لأوكرانيا" أسلحة فتاكة لاستخدامها في إطلاق النار على أراضي الجمهوريات.