زيلينسكي يعلن فرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الروسي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن فرض حزمة جديدة من العقوبات على القطاع المالي الروسي في محاولة لاستهداف الأموال المخصصة للحرب .

ولا تؤثر العقوبات على ممثلي القطاع المصرفي في روسيا فقط، بل تؤثر أيضا على بورصة موسكو، التي تخضع الآن لإجراءات عقابية.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي عبر الفيديو الذي بث في كييف يوم الأحد "اليوم تتخذ دولتنا خطوة جديدة بفرض عقوبات على كل من يغذي العدوان الروسي".

وقال إن العقوبات تعد أساسا ليعتمد عليه الحلفاء في الغرب أيضا لتبني مثل هذه الإجراءات العقابية

وأضاف زيلينسكي أن حزمة العقوبات الأوكرانية العاشرة قيد الإعداد بالفعل. وقال: "نحن نعمل مع شركائنا لتعزيزها".

بالإضافة إلى ذلك، يعتزم وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مناقشة ذلك في بروكسل اليوم الاثنين. ودعا زيلينسكي جميع الدول المسؤولة إلى الانضمام إلى "العقوبات ضد الإرهاب".

وقال زيلينسكي، دون تقديم تفاصيل، إن قادة الجيش أطلعوه على الوضع في الجبهة، والذي هو "صعب للغاية"، مشيرا إلى المعارك في شرقي أوكرانيا.

وقال زيلينسكي "نحن نحارب. نحن نوقف العدو الغازي ونلحق بروسيا خسائر فادحة". وأضاف أنه كلما تكبدت روسيا المزيد من الخسائر في باخموت وفوليدار وأماكن أخرى في دونباس، كلما تمكنت أوكرانيا من إنهاء الحرب بالنصر".