مسابقة طلابية بجامعة القاهرة حول الأزمة الاقتصادية العالمية وأثرها على الفرد والمجتمع

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تنظيم مسابقة في البحوث الاجتماعية بين طلاب كليات الجامعة تحت عنوان "الأزمة الاقتصادية العالمية وأثرها على الفرد والأسرة والمجتمع وكيفية التصدي لها"، على أن يكون آخر موعد لتلقي الأبحاث 15 مارس المقبل.

واشترطت إدارة النشاط للاشتراك في المسابقة، ألا يزيد البحث المقدم على 20 صفحة، وأن يدعم البحث بالمراجع والإحصائيات مع اتباع المنهج العلمي في الكتابة، وأن يضع الطالب رؤيته الشخصية في موضوع البحث، وضرورة مراعاة القواعد اللغوية والنحوية، وأن يكون الموضوع غير منقول ولم يسبق نشره أو التقدم به في مسابقات أخرى.

كما حددت إدارة النشاط الاجتماعي جوائز المسابقة، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على مسابقة مالية قدرها 600 جنيه، والمركز الثاني الطالبة 500 جنيه، والمركز الثالث 400 جنيه، والمركز الرابع 300 جنيه، والخامس 200 جنيه.

وتحرص جامعة القاهرة بتوجيه من الدكتور محمد الخشت، على الاهتمام بالأنشطة الطلابية والمسابقات للنهوض بالعقل والوجدان، وبناء شخصية الطلاب، وتغيير طرق تفكيرهم، وتوظيفها في حياتهم اليومية، وتحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية، وتنمية قدراتهم العلمية والعملية، واكتساب خبرات جديدة تمكنهم من المساهمة في بناء المجتمع، وبدء عصر جديد قائم على العقلانية والتفكير العلمي.