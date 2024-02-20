ضياء السيد: علينا الحذر من طيور الظلام في الكرة المصرية

يرى ضياء السيد لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن زيارة مجلس الأهلي إلى الزمالك كانت طبيعية منذ عشرين عامًا، مُحذرًا من "طيور الظلام" التي تسعى لإثارة الأزمات بين الناديين مجددًا.

وقال ضياء السيد في تصريحات تليفزيونية: "هناك البعض يسعى لإثارة الأزمات والانقسام بين الناديين، والأهلي والزمالك من المؤسسات الرياضية الكبيرة".

وتابع: "يجب اتخاذ المزيد من الخطوات الإيجابية بعد هذه الزيارة، من أجل التوقف عن التجاوزات وإيقاف أي تراشق مستقبلًا، حتى نستطيع فرض الأخلاق والقيم، وتغيير المفاهيم الخاطئة".

وأتم: "أتمنى أن يلتزم الإعلام أيضًا وويمنع التجاوزات، وأن يتم مناقشة الأمور الهادفة، والجوانب الفنية بعيدًا عن إثارة الأزمات، لابد أن تلتزم جميع المنصات الإعلامية بمسئولياتها كاملة خلال الفترة المقبلة".