أسبوع القاهرة للتصميم يحتفي بـ50 عاما من البورتريه السينمائي لمحمد بكر

يقام معرض "خمسون عاما من البورتريه السينمائي" في الفترة من 25 فبراير الجاري وحتى 10 مارس المقبل، في القلعة، وذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للتصميم.

ويضم المعرض أهم البورتريهات السينمائية التي قام محمد بكر، بتصويرها على مدار 50 عاما تم اختيارها من بين أكثر من 2000 عمل سينمائي قام بتصويرها منذ عام 1956.

وقال محمد بكر: "المعرض يحتوي على مايقرب من 100 صورة من 80 فيلما، وتم التحضير للمعرض مع مروة أبو ليلة منذ ما يقرب من شهرين تقريبا، لاختيار مجموعة من الكادرات الساحرة مابين سينما الأدب والاستعراض والكوميديا والواقعية جمعت ما بين القديم والحديث، وتتمثل في بورتريهات خاصة بالنجوم في مراحل تاريخية مختلفة تواكبت مع الجديد والقديم".

المصور محمد بكر، سجل بعدسته الفوتوغرافية أروع المشاهد السينمائية، ويزيد رصيده عن الألف فيلم سينمائي، ويمتلك إرثا ضخما من صور مشاهد السينما المصرية على مدار تاريخها من الأبيض والأسود وحتى الآن عاصر العديد من نجوم الفن، والسياسة والثقافة والرياضة والعلم، ومن أشهر أعماله ثلاثية نجيب محفوظ (بين القصرين، قصر الشوق، السكرية) للمخرج حسن الإمام، الرصاصة لا تزال في جيبي، المومياء، معبودة الجماهير، السقا مات، الفتوة، دعاء الكروان، أبناء الصمت.