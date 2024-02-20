السويد تتعهد بإرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 684 مليون دولار

قبل أيام من حلول الذكرى الثانية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تعهدت السويد بإرسال مساعدات عسكرية بقيمة 1ر7 مليار كرون سويدي (684 مليون دولار)، كجزء من حزمة المساعدات الـ15 والأكبر التي تتعهد بها السويد حتى الآن.

وقال وزير الدفاع السويدي بال جونسون في مؤتمر صحفي في ستوكهولم، اليوم الثلاثاء، إن السويد، التي تأمل في تصبح العضو الـ32 في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تسعى لمنح أوكرانيا قوارب قتالية طراز (سي بي 90) ومجموعات قوارب وأسلحة تحت المياه مثل الألغام وذخيرة المدفعية ومعدات الدفاع الجوي ومعدات أخرى.

وقال جونسون، إن الحزمة تتضمن مليار كرون من أجل طلب 10 حاملات جند مدرعة من طراز "سي في 90" مصممة خصيصا لاحتياجات أوكرانيا.

وتريد السويد إظهار دعمها لأوكرانيا على المدى الطويل، طالما كان ذلك ضروريا. وأوضح وزير الدفاع أنه من خلال دعم أوكرانيا، تستثمر السويد في أمنها.