محافظ كفر الشيخ يتابع أنشطة الفرق الإرشادية الريفية لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية

تابع محافظ كفرالشيخ جمال نورالدين، أنشطة الفرق الإرشادية الريفية التى شكلتها مديرية الزراعة، بالاشتراك مع مركز البحوث الزراعية وقطاع الإرشاد الزراعى، بهدف معاينة المحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى بالمحافظة، وتقديم المشورة لزيادة الإنتاجية.

وقال وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ناجح غربية، إن الأنشطة الإرشادية تضمنت: المعاينة الحقلية لمختلف المحاصيل، مثل (القمح، والكتان والفول البلدى، وبنجر السكر، والبصل، والثوم، وغيرها)، وجرى فحص النباتات للتأكد من وجود إصابات مرضية أو حشرية من عدمه، وتم توجيه التوصيات الفنية اللازمة للمزارعين، للحصول على أعلى إنتاجية ممكنة، وكذلك التوعية بمخاطر استخدام المبيدات، وكيفية الاستخدام الآمن والفعال لها.

وأضاف غربية، أن الأنشطة اشتملت على توعية المزارعين بالتغيرات المناخية وآثارها السلبية على المحاصيل وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى التوعية بمخاطر الآفات والأمراض التى تصيب المحاصيل وكيفية مكافحتها، كما تناولت الأنشطة الإرشادية، أهمية ترشيد استخدام المياه والطرق الزراعية الحديثة التى تقلل من استهلاك المياه، وتعظم من إنتاجية المحاصيل.

وأشار إلى أنه فى مجال الإنتاج الحيوانى تم توعية المربين بطرق التسمين، ومكونات الأعلاف اللازمة للتسمين، ومعدل التحويل، وقد جرت مناقشات مستفيضة مع المزارعين، تم من خلالها الإجابة على استفساراتهم من الخبراء المشاركين فى هذه الفرق.