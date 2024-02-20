 لجنة الصحة بمجلس النواب تتفقد عددا من المستشفيات في أسوان - بوابة الشروق
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لجنة الصحة بمجلس النواب تتفقد عددا من المستشفيات في أسوان

حمادة بعزق
نشر في: الثلاثاء 20 فبراير 2024 - 8:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 فبراير 2024 - 8:37 م

تفقد وفد برلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائبة سهير عبد الحميد مساء اليوم الثلاثاء، بتفقد مستشفى كوم أمبو العام.

وتفقدت اللجنة قسم الاستقبال في المستشفى، والتقت بعدد من المواطنين واستمعت لعدد من الشكاوى التي كان أهمها نقص المستلزمات الطبية وخاصة بوحدة الكلى، كما تفقدت اللجنة العناية المركزة ووصفتها بأنها غير آدمية.

كما تفقدت المبني الجديد الخاص بالتأمين الصحي؛ للتأكد على مدى جاهزيته.

وكانت اللجنة تفقدت مركز أورام أسوان، ومستشفى التأمين الصحي بدراو، ومستشفيات التأمين الصحي بنصر النوبة، وذلك ضمن الجولة الميدانية التي أجرتها اللجنة للمحافظة لتفقد عدد من المنشآت الصحية التي تم نقلها مؤخرا للهيئة العامة الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.


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