مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: مشروع القرار الجزائري يقوض مفاوضات صفقة الهدنة ‏بين حماس وإسرائيل

قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا جرينفيلد، إن الولايات المتحدة حريصة على التوصل إلى اتفاق ‏هدنة في قطاع غزة تقضي بتحقيق هدنة لمدة 6 أسابيع، تبدأ بالإفراج عن المحتجزين من الجانبين كبداية لخلق ‏أجواء مناسبة لوقف دائم للعدائيات، تمهيدًا لتحقيق السلام الدائم بين الجانبين‎.‎

وأوضحت خلال جلسة مجلس الأمن، مساء الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي أجرى محادثات مكثفة مع الرئيس ‏المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو؛ بهدف ‏دفع مسار التهدئة قدمًا‎.‎

وأعربت غرينفيلد عن تفهمها لرغبة مجلس الأمن في التحرك بسرعة لاتخاذ قرار بوقف إطلاق النار، لكنها شددت ‏أن الدبلوماسية تتطلب وقتًا أطول،‎ ‎مطالبة الدول الأعضاء بضرورة دعم العمل الجاري حاليا بما لا يقوض ‏المفاوضات بين الطرفين‎.‎‏ ‏

وأوضحت أن الولايات المتحدة لديها بعض المخاوف، بشأن المشروع الجزائري المطروح أمام مجلس الأمن، ‏معتبرةً أنه يقوض المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس، بشأن الهدنة، مشددة على ضرورة إجبار حماس ‏بقبول صفقة الهدنة وتحرير الرهائن.‏

وأضافت أن المطالبة بوقف إطلاق النار الفوري دون إلزام حماس بالإفراج عن الرهائن؛ لن يحقق سلاما دائما ‏بالإضافة إلى أنه يطيل أمد بقاء الرهائن في الأسر وكذلك الصراع بين الطرفين، مؤكدة أن الوقت ليس مناسبا ‏لاتخاذ هذا القرار.‏

ورفضت الولايات المتحدة بحق النقض (الفيتو) مجددا، مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي يطالب ‏بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة‎.‎

وصوت 13 عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح القرار، وكانت الولايات المتحدة ضده، فيما ‏امتنعت بريطانيا فقط عن التصويت‎.‎