حسام غالي: زيارتنا للزمالك تاريخية وبداية لنبذ التعصب

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أكد حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على أهمية نبذ التعصب بعد زيارة مجلس الإدارة لنادي الزمالك مساء أمس الإثنين.

وقال حسام غالي في تصريحات لقناة الزمالك: "سعداء بتواجدنا داخل نادي الزمالك وهذه الزيارة تاريخية كانت مؤجلة وانتظرت وقتا طويلا لتتحقق لكنها بداية لنبذ التعصب كما قال محمود الخطيب وحسين لبيب".

وأضاف: "دورنا كمسؤولين ولاعبين وإعلاميين أن نظهر الصورة الجميلة للرياضة، لان الرياضة منافسة داخل الملعب لمن في النهاية "حبايب وأخوات" وخارج الملعب لا يكون هناك تعصب أو أيا مما نراه في الفترة الأخيرة".

وأكمل حسام غالي: "مباراة الأهلي والزمالك ستظل كما هي منافسة شريفة داخل الملعب وخارجه سنكون أصدقاء".

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد قام بزيارة نادي الزمالك مساء أمس الإثنين.