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استفاق حسام حسن المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني من الأزمة الصحية المفاجئة التي تعرض لها فجر اليوم الثلاثاء بعد حضوره مباراة الزمالك والإسماعيلي ببطولة الدوري العام.

وشهدت مباراة سيراميكا كليوباترا والجونة المقامة بين الفريقين ضمن الأسبوع الـ14 من الدوري، حضور حسام حسن وجهازه المعاون في المقصورة الرئيسية.

وانتقل حسام حسن إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل أن يخرج صباح اليوم الثلاثاء مع توصية طبية بالراحة.

وخرج حسام حسن من المستشفى بعد تلقيه الإسعافات اللازمة وأمر الأطباء بخروجه ووضعه تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة.

وحصلت الشروق في تصريحات خاصة على كواليس الوعكة الصحية لحسام حسن والتي جاءت بسبب معاناته من نزلة برد وتناوله علاجا تسبب في هبوطه وتوقف عضلة القلب ليتم نقله إلى المستشفى.

وطمئن حسام حسن مسئولي اتحاد الكرة بالتأكيد لهم أنه أصبح في حالة صحية جيدة وتحسن كثيرًا.

وشهدت مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري العام والتي أقيمت أمس الإثنين على ستاد الإسماعيلية وانتهت بالتعادل السلبي تكريم الجهاز الفني للمنتخب بعد توليهم القيادة الفنية للفراعنة.

ويضم جهاز منتخب مصر كلا من حسام حسن مديرا فنيا و إبراهيم حسن مدير المنتخب و طارق سليمان مدرب عام و محمد عبد الواحد مدرب و سعفان الصغير مدرب حراس و وليد بدر مدير إداري.

الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن كان حريصَا خلال الأيام الماضية على حضور أكثر من مباراة في بطولة الدوري للوقوف على أسماء اللاعبين والوجوه الجديدة الذين سيتم استدعائهم لمعسكر الفراعنة بشهر مارس المقبل استعدادا لدورة الإمارات الودية رفقة تونس وكرواتيا ونيوزيلندا.