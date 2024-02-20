ضبط طن و25 كيلو أسماك مدخنة فاسدة بالشرقية

قال الدكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن المديرية ممثلة في إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بالاشتراك مع الجهات المعنية "الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - مجالس المدن"، نفذت حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، في بيان اليوم، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير ضبط طن و25 كيلو أسماك مدخنة "رنجة" مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.